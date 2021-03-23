Ученые: извержение Везувия убило жителей Помпеев за 15 минут

Гигантские облака пепла и газов после извержения вулкана Везувий убили 2000 человек в Помпеи примерно за 15 минут. К такому выводу пришли специалисты из Университета Бари, Национального института геофизики и вулканологии и Британской геологической службы в Эдинбурге, пишет The Guardian.

«Смертельное облако имело температуру больше +100 градусов и состояло из углекислого газа, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла», — рассказал старший научный сотрудник обсерватории Везувия Роберто Исайя. Раньше считалось, что люди погибли под потоками лавы, но теперь ученые придерживаются версии, что всему виной вулканический пепел и горячие газы, обрушившиеся на город спустя несколько минут после извержения.

Жители Помпеев, по словам ученого, до этого сталкивались с землетрясениями, но с извержением вулкана встретились впервые, «поэтому были застигнуты врасплох и убиты раскаленным облаком».

В ноябре под Неаполем нашли тела двух людей, погибших при извержении Везувия. По предположениям археологов, тела принадлежали патрицию и его молодому рабу. Останки хорошо сохранились под толщей вулканичекого пепла и лавы.