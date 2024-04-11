Министр строительства назвал дамбу в Орске земляным валом, который не стоит миллиарда рублей

Министр строительства Ирек Файзуллин во время визита в Оренбургскую область назвал насыпную дамбу в Орске, которую прорвало в нескольких местах, не более чем земляным валом. Подобное сооружение не может стоить миллиарда рублей, передает его слова «Коммерсант».
«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, десять километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила не на дамбу, а земляной вал», — заявил Файзуллин.
Строительство нынешней дамбы, которое продолжалось с 2010 по 2014 год, обошлось в почти 932 млн рублей, пишут местные СМИ. Тогдашний мэр Орска Виктор Франц уверял, что сооружение должно «навсегда решить проблему угрозы подтопления».
«Как по мне, это сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение, ограждение вдоль реки Урал. Нет бетонного основания, ни стен бетонных нет, ни плит бетонных нет», — говорил губернатор Оренбургской области Денис Паслер после прорыва воды.
Генподрядчиком стала компания «Спецстрой-3». Директор компании Сергей Комаров после прорыва защитного сооружения обвинил в этом грызунов. Минстрой и Минприроды пообещали проверить эту версию. Специалистам ведомства уже поручено проектирование «настоящей дамбы, а не того, что мы защищаем сейчас», сказал Файзуллин.
Тем временем в Оренбурге подтопило более 3600 дворовых территорий и более 2000 домовладений. По последним данным, на 8.00 11 апреля уровень воды реки Урал составляет 1060 сантиметров, реки Сакмары у Татарской Каргалы — 809 см.