В Оренбурге подтопило более 3600 дворовых территорий

В Оренбурге подтоплены более 3600 дворовых территорий и более 2000 домовладений. За сутки количество увеличилось на 1576 и 416 соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Сергея Салмина.
«Ситуация остается сложной, напряженной», —заявил он. Сейчас самая сложная ситуация складывается возле ЖК «Гранд Парк» и ЖК «Дубки».
«Сейчас мы туда [в „Гранд Парк“] будем передавать водоналивные дамбы. Вода близко подошла к ЖК „Дубки“, но пока критических отметок еще нет, беспокоится не о чем», — добавил Салмин.
Вечером 5 апреля в Орске из‑за подъема уровня воды в Урале в нескольких местах прорвало дамбу. Оказались затоплены жилые дома в старой и новой части Орска.
По последним данным, на 8.00 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1060 сантиметров, в реке Сакмара у Татарской Каргалы — 809 см. «Всем жителям потенциальных районов затопления необходимо собрать ценные вещи, документы и незамедлительно покинуть свои дома», — говорится в официальном телеграм-канале Оренбурга.