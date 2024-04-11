Саудовская Аравия сократила планы по строительству мегаполиса в пустыне

Планы строительства инновационного экогорода в пустыне Саудовской Аравии сократились из‑за уменьшения финансовых резервов страны, сообщает Bloomberg. К 2030 году поселение, которое должно растянуться на 170 километров, построят лишь на 2,5 километра.
Проект The Line («Линия»), стоимость которого оценивается в 1,5 трлн долларов, был представлен как градостроительное новшество. Однако грандиозные планы принца Мухаммеда бен Сальмана столкнулись с критикой, в том числе из‑за новостей о казни нескольких представителей племени хувейтат, протестовавших против строительства на землях своих предков.
После первого анонса The Line принц Мухаммед несколько раз вносил изменения в планы строительства, менялись проектировщики. Некоторые из тех, кто работал над инновационным городом, описывали его как «оторванного от реальности».
В городе должны проживать около 9 млн человек. The Line задумывался как часть более масштабного проекта инициативы по снижению зависимости страны от нефти Neom. Сейчас как минимум один подрядчик начал увольнять рабочих, узнал Bloomberg из документов.