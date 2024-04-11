Саудовская Аравия сократила планы по строительству мегаполиса в пустыне

Проект The Line («Линия»), стоимость которого оценивается в 1,5 трлн долларов, был представлен как градостроительное новшество. Однако грандиозные планы принца Мухаммеда бен Сальмана столкнулись с критикой, в том числе из‑за новостей о казни нескольких представителей племени хувейтат, протестовавших против строительства на землях своих предков.