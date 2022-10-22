Саудовская Аравия построит инновационный горнолыжный курорт в своем городе будущего

В городе будущего Neom, который строит Саудовская Аравия, появится круглогодичный горнолыжный курорт — первый в Персидском заливе. Он расположится в 50 километрах от Красного моря, пишет АТОР.

Согласно описанию на официальном сайте проекта, курорт построят на высоте 2400 метров над уровнем моря. А именно — в регионе, где находится горный хребет с самыми высокими пиками в стране.

В этом месте температура опускается ниже нуля только несколько раз за зиму. Среднегодовая температура в горах примерно на 10 градусов ниже, чем в других регионах Саудовской Аравии.

Площадь горнолыжной деревни составит почти 60 квадратных метров. Она будет состоять из шести отдельных районов, каждый — со своим предназначением. Например, в одной части расположатся апартаменты, шале и другие помещения для размещения гостей.

Из отелей будет открываться вид на горы и озеро. Пятизвездочные гостиницы будут оборудованы панорамными окнами, у каждого гостя будет персональный дворецкий.

В дневное время в деревне будут открыты горнолыжные трассы разного уровня сложности. Помимо этого, туристы смогут открыть для себя множество других видов спорта, таких как спуск на дельтапланах и скалолазание.

© neom.com

Ночью горнолыжная деревня будет превращаться в «центр развлечений на открытом воздухе». Авторы проекта обещают постоянно проводить различные мероприятия, включая недели моды, световые шоу, концерты мировых звезд и кинофестивали.

© neom.com

Кататься на склонах можно будет круглый год: снежный покров будет сохраняться благодаря поддержанию температурного режима и искусственному оснежению. Тем не менее, основной зимний катальный сезон будет с декабря по март, в этот период также можно покататься на коньках.

В летний сезон гостям будут предлагаться горные пешие маршруты, прогулки на велосипедах, йога, триатлон и прогулки по озеру. На вершине построят ресторан, откуда будет открываться классный вид на звездное небо. Также для любителей астрономии построят планетарий.

Строительство горнолыжного курорта Trojena создатели Neom планируют завершить к 2026 году. Спустя три года он должен стать одной из основных арен Зимних Азиатских игр, которые в 2029 году принимает Саудовская Аравия.

К 2030 году саудовские власти намерены привлекать до 700 тыс. туристов в год. Это должно увеличить ежегодный бюджет страны на 800 млн долларов. Также на курорте планируется создать около 10 тыс. рабочих мест.

Neom или, как его называют СМИ «Зеркальная линия» — это город будущего, который Саудовская Аравия строит в северо-западной провинции Табук — на границе с Иорданией и Египтом. Город будет состоять из двух протяженных зданий, полностью зеркальных с внешней стороны. Они расположатся параллельно друг другу. Заявленная высота небоскребов — 490 метров, длина — 120 километров.

На высоте 300 метров появится стадион, а на берегу Красного моря — пристань для яхт. В наземной части города «Зеркальной линии» не будет автомобильных дорог и машин — только пешеходные дорожки, предполагается, что это сократит выбросы углекислого газа. Под землей разместят сервисную инфраструктуру и транспорт. Использовать планируется только возобновляемую энергию.

Саудовская Аравия планирует потратить на проект 1 трлн долларов. Сейчас страна активно пытается привлечь иностранные инвестиции. Однако есть некоторые проблемы — некоторые западные страны не хотят вкладываться в проект, так как бойкотируют страну из‑за нарушений прав человека, в частности, убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.