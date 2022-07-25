Зеркальные небоскребы и 1 трлн долларов: подробности о проекте города будущего в Саудовской Аравии

В январе 2021 года власти Саудовской Аравии объявили о планах построить инновационный экогород в пустыне. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров рассказало подробности футуристического проекта и показало некоторые изображения концепции. Изначально проект назывался The Line («Линия»). Все потому, что он будет состоять из двух протяженных зданий высотой 490 метров, которые будут расположены параллельно друг другу. Длина строений должна была составить 170 километров. В материале WSJ город теперь называется Mirror Line («Зеркальная линия»). Стало известно, что небоскребы в нем будут полностью зеркальные с внешней стороны. Кроме того, протяженность города сократилась примерно до 120 километров.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман говорил, что к 2030 году в городе уже смогут жить люди. Однако теперь сроки завершения строительства сдвинулись: инженеры предполагают, что оно может занять до пятидесяти лет. Изменилась и предполагаемая вместительность города-небоскреба. Если в первоначальном анонсе говорилось о миллионе жителей, то сейчас — что в городе смогут проживать до 5 млн человек. Однако вместе с планируемой плотностью населения увеличилась и стоимость проекта. Она уже выросла в два раза — с 500 млрд долларов до 1 трлн долларов. И, подозреваем, это не финальная цифра. Во внутренних документах появились подробности об инфраструктуре «Зеркальной линии». На высоте 300 метров будет построен стадион, а на берегу (помимо бесконечных песков в пейзаже города окажется Красное море) появится пристань для яхт.

Спутниковый снимок пустыни, где планируется строительство © Google Maps

WSJ отмечает, что проект начал сталкиваться с первыми трудностями. Например, властям Саудовской Аравии пока сложно даются переговоры на тему иностранных инвестиций. Некоторые западные страны не хотят вкладываться в проект, так как бойкотируют страну из‑за нарушений прав человека. В частности, убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Также против проекта начинают выступать экологи. Они считают, что целый город высотой 490 метров может нарушить миграционные пути перелетных птиц. Есть опасения и по поводу зеркал — животные просто могут запутаться. Город в пустыне Саудовской Аравии, по словам авторов проекта и местных властей, это экологичный проект, часть инициативы Neom по снижению зависимости страны от нефтяной промышленности. Предполагается, что в «Зеркальной линии» не будет автомобильных дорог и машин — только пешеходные дорожки. По крайней мере, в наземной части города. Под землей будет еще один уровень — там разместят сервисную инфраструктуру и транспорт. Использовать планируется только возобновляемую энергию.