перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dimitrios Kambouris/Getty Images
Маск выложил совместное фото с Брином, чтобы опровергнуть сообщения о романе с его женой 22:51
Во Франции магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере 22:23
Барнаульского преподавателя признали виновным в дискредитации армии из‑за эмодзи под чужими постами 22:07
Зеркальные небоскребы и 1 трлн долларов: подробности о проекте города будущего в Саудовской Аравии 21:35
На фестивале Comic-Con показали трейлер сериала «Интервью с вампиром» 21:23
Сергей Миронов предложил напасть на Германию из‑за ЛГБТК-флага над Рейхстагом 20:56
Украина осталась без «Евровидения», RHCP анонсировали новый альбом и другие новости дня
20:32 дайджест
Сара Полсон снимется в хорроре «Пыль». Его выпустит студия Searchlight Pictures 20:05
Chineseculutelovers/Instagram*
Dior обвинили в присвоении китайской культуры из‑за дизайна юбки 19:10
В Мьянме впервые почти за 35 лет вынесли смертные приговоры. Казнили четверых противников режима 19:08
Леонида Гозмана* отпустили. Он был задержан по ошибке Обновлено в 19:03
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Dendy 18:41
Из екатеринбургских библиотек изымают книгу «Полынная елка» о депортированных поволжских немцах 18:38
Из соцсетей Ильи Азара
На Илью Азара составили новый протокол о дискредитации армии 18:26
«Упсала-цирк» покажет секретные представления для пользователей «Самоката» в Петербурге 18:09
Отец Тепляковой подал ее документы в «Синергию». Ректор вуза предложил ввести возрастной ценз 17:53
Театр «Современник» проведет двухдневный «Фестиваль сторителлинга» 17:32
Суд оштрафовал «Гемотест» за утечку 300 гигабайт персональных данных 17:09
АТОР: туристические компании планируют запустить туры в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию 16:50
David Livingston/Getty Images
Умер британский актер Дэвид Уорнер, снявшийся в «Титанике», «Твин Пиксе» и «Докторе Кто» 16:34

Зеркальные небоскребы и 1 трлн долларов: подробности о проекте города будущего в Саудовской Аравии

Виктория Шанина
Сегодня в 21:35

В январе 2021 года власти Саудовской Аравии объявили о планах построить инновационный экогород в пустыне. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров рассказало подробности футуристического проекта и показало некоторые изображения концепции.

Изначально проект назывался The Line («Линия»). Все потому, что он будет состоять из двух протяженных зданий высотой 490 метров, которые будут расположены параллельно друг другу. Длина строений должна была составить 170 километров.

В материале WSJ город теперь называется Mirror Line («Зеркальная линия»). Стало известно, что небоскребы в нем будут полностью зеркальные с внешней стороны. Кроме того, протяженность города сократилась примерно до 120 километров.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман говорил, что к 2030 году в городе уже смогут жить люди. Однако теперь сроки завершения строительства сдвинулись: инженеры предполагают, что оно может занять до пятидесяти лет.

Изменилась и предполагаемая вместительность города-небоскреба. Если в первоначальном анонсе говорилось о миллионе жителей, то сейчас — что в городе смогут проживать до 5 млн человек.

Однако вместе с планируемой плотностью населения увеличилась и стоимость проекта. Она уже выросла в два раза — с 500 млрд долларов до 1 трлн долларов. И, подозреваем, это не финальная цифра.

Во внутренних документах появились подробности об инфраструктуре «Зеркальной линии». На высоте 300 метров будет построен стадион, а на берегу (помимо бесконечных песков в пейзаже города окажется Красное море) появится пристань для яхт.

Спутниковый снимок пустыни, где планируется строительство
© Google Maps

WSJ отмечает, что проект начал сталкиваться с первыми трудностями. Например, властям Саудовской Аравии пока сложно даются переговоры на тему иностранных инвестиций. Некоторые западные страны не хотят вкладываться в проект, так как бойкотируют страну из‑за нарушений прав человека. В частности, убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Также против проекта начинают выступать экологи. Они считают, что целый город высотой 490 метров может нарушить миграционные пути перелетных птиц. Есть опасения и по поводу зеркал — животные просто могут запутаться.

Город в пустыне Саудовской Аравии, по словам авторов проекта и местных властей, это экологичный проект, часть инициативы Neom по снижению зависимости страны от нефтяной промышленности. Предполагается, что в «Зеркальной линии» не будет автомобильных дорог и машин — только пешеходные дорожки.

По крайней мере, в наземной части города. Под землей будет еще один уровень — там разместят сервисную инфраструктуру и транспорт. Использовать планируется только возобновляемую энергию.

По словам создателей проекта, экогород станет удобным местом для жизни. Все повседневные услуги можно будет найти в пяти минутах ходьбы от дома, а поездка из одного района в другой займет не более 20 минут.

В городе также собираются использовать искусственный интеллект — он должен помочь найти способы «улучшить повседневную жизнь». Кроме того, «Зеркальная линия», как предполагают ее авторы, создаст до 380 тыс. новых рабочих мест.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить