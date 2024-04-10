Киносеть в США пожалела о выпуске ведерка для попкорна, над которым смеялся каст «Дюны-2»

Ведро для попкорна в форме песчаного червя из «Дюны», несмотря на популярность в соцсетях, огорчило его создателей. Сеть кинотеатров AMC в США совсем не рада такому вниманию к своей продукции.
В интервью Variety директор по контенту AMC Элизабет Франк заявила, что компания «никогда бы не выпустила его [ведро], зная наперед, что оно станет виральным или высмеянным». Однако она признала, что появление ведра на телевидении и шутки в соцсетях — это показатель хорошей работы и маркетинговое достижение.
AMC развивает бизнес по производству коллекционных ведер для попкорна. «Это как прийти домой с концерта в футболке любимой группы», — пояснила Франк.
Во время официальной продажи ведра-черви продавались за 25 долларов за штуку. Теперь же их продают за 175 долларов на eBay. The Hollywood Reporter писал, что предметы коллекционирования стали «прибыльным бизнесом для кинотеатров, поставщиков и голливудских студий».
Коллекционные ведра кинотеатры готовят для больших премьер. Из последнего — для «Барби», «Вонки» и «Дрянных девчонок».