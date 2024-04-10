Киносеть в США пожалела о выпуске ведерка для попкорна, над которым смеялся каст «Дюны-2»

В интервью Variety директор по контенту AMC Элизабет Франк заявила, что компания «никогда бы не выпустила его [ведро], зная наперед, что оно станет виральным или высмеянным». Однако она признала, что появление ведра на телевидении и шутки в соцсетях — это показатель хорошей работы и маркетинговое достижение.