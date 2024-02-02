«Шутки напрашиваются сами собой»: актеры «Дюны» столкнулись с ведром-червем

Фотографии ведра с крышкой в форме Шаи-Хулуда появились в сети неделю назад и стали поводом для шуток. Многие пользователи предположили, что кто‑нибудь обязательно превратит стакан с крышкой в виде пасти с зубами и горлом в секс-игрушку.