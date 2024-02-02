«Шутки напрашиваются сами собой»: актеры «Дюны» столкнулись с ведром-червем

Тимоте Шаломе, Зендея, Флоренс Пью и Остин Батлер столкнулись со ставшим виральным в соцсетях ведром для попкорна в форме песчаного червя из «Дюны».
Фотографии ведра с крышкой в форме Шаи-Хулуда появились в сети неделю назад и стали поводом для шуток. Многие пользователи предположили, что кто‑нибудь обязательно превратит стакан с крышкой в виде пасти с зубами и горлом в секс-игрушку.
Одно такое ведро в студию принес ведущий вечернего шоу Джимми Киммел, отреагировавший на хайп и решивший протестировать реакцию актеров блокбастера Дени Вильнева. Телеведущий предложил гостям просунуть руку и протестировать удобство крышки.
Вид ведра сильно удивил Флоренс Пью. Актриса на мгновение застыла, глядя на ведро с открытым ртом.
Зендея оказалась смущена видом стакана. «Спасибо, не надо. Оно отвратительно, такое странное. При его виде шутки напрашиваются сами собой», — отреагировала звезда «Эйфории».
Тимоте Шаломе выступил смелее партнеров и просунул руку внутрь, однако не сразу смог ее достать, чем насмешил аудиторию, артистов и ведущего. Равнодушен к промо-ведру остался только Батлер.
«Из него тяжело достать попкорн, совсем не подходит для еды. Еще такое жесткое», — сказал Киммел о железном ведре.