«Шутки напрашиваются сами собой»: актеры «Дюны» столкнулись с ведром-червем

Максим Саблин
Сегодня в 19:11
Фото: из соцсетей шоу Джимми Киммела

Тимоте Шаломе, Зендея, Флоренс Пью и Остин Батлер столкнулись со ставшим виральным в соцсетях ведром для попкорна в форме песчаного червя из «Дюны».

Фотографии ведра с крышкой в форме Шаи-Хулуда появились в сети неделю назад и стали поводом для шуток. Многие пользователи предположили, что кто‑нибудь обязательно превратит стакан с крышкой в виде пасти с зубами и горлом в секс-игрушку.

Одно такое ведро в студию принес ведущий вечернего шоу Джимми Киммел, отреагировавший на хайп и решивший протестировать реакцию актеров блокбастера Дени Вильнева. Телеведущий предложил гостям просунуть руку и протестировать удобство крышки.

Вид ведра сильно удивил Флоренс Пью. Актриса на мгновение застыла, глядя на ведро с открытым ртом.

Зендея оказалась смущена видом стакана. «Спасибо, не надо. Оно отвратительно, такое странное. При его виде шутки напрашиваются сами собой», — отреагировала звезда «Эйфории».

Тимоте Шаломе выступил смелее партнеров и просунул руку внутрь, однако не сразу смог ее достать, чем насмешил аудиторию, артистов и ведущего. Равнодушен к промо-ведру остался только Батлер.

«Из него тяжело достать попкорн, совсем не подходит для еды. Еще такое жесткое», — сказал Киммел о железном ведре.

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