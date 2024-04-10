Памела Андерсон запустила телеканал для бердвотчеров. На нем показывают фильмы о природе

Американская актриса и модель Памела Андерсон, известная по сериалу «Спасатели Малибу», запустила собственный телеканал EarthDay 365. Об этом написала Daily Mail.
Круглосуточный телеканал показывает видео и передачи о природе, в первую очередь — о птицах. Изначально за ним можно было наблюдать на стриминговом сервисе Pluto TV, но недавно проект переместился на Amazon Freevee.
«Я хотела создать что‑то для людей, которые больше привязаны к природе. Я просто подумала, что это поможет достичь равновесия. Я очень рада, что мы получаем такой положительный отклик на EarthDay 365, предоставляя еще большему количеству зрителей этот невероятно красивый и вдохновляющий контент бесплатно», — заявила Андерсон.
На EarthDay 365 демонстрируют в том числе полнометражные документальные фильмы, такие как «Черепашья одиссея» Расселла Кроу, «Морские львы» Сэма Нилла или «Путешествие в космос» с участием Патрика Стюарта.
Всего телеканал готов предложить около 2500 часов контента о флоре и фауне. На создание проекта Андерсон, по ее же собственному признанию, вдохновил британский телеведущий Дэвид Аттенборо.
В 2023 году Андерсон также выпустила собственное кулинарное шоу. Оно вышло на канадском кабельном телеканале Food Network. Помимо этого, актриса опубликовала книгу «С любовью, Памела».