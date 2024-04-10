Памела Андерсон запустила телеканал для бердвотчеров. На нем показывают фильмы о природе

«Я хотела создать что‑то для людей, которые больше привязаны к природе. Я просто подумала, что это поможет достичь равновесия. Я очень рада, что мы получаем такой положительный отклик на EarthDay 365, предоставляя еще большему количеству зрителей этот невероятно красивый и вдохновляющий контент бесплатно», — заявила Андерсон.