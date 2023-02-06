Памела Андерсон запустит кулинарное шоу на канадском телевидении

Американская модель и актриса Памела Андерсон станет ведущей кулинарного шоу «Pamela’s Cooking With Love» — оно выйдет на канадском кабельном телеканале Food Network. Об этом сообщил Deadline.
Кроме того, Андерсон продолжит выпускать проект «Pamela’s Garden of Eden», в котором она реализует проект реновации земель, некогда принадлежавших ее бабушке. Канал HGTV Canada анонсировал второй сезон реалити-шоу.
По сообщению издания, в новом кулинарном шоу будет восемь серий. Оно увидит свет в 2024 году. В проекте Андерсон встретится с влиятельными поварами, которые помогут ей приготовить веганские блюда для семьи и друзей.
Оба телепроекта с участием Андерсон будут спродюсированы Fireworks Media Group совместно с Джесси Фосеттом, Бреноном Томасом Ли (сыном Памелы) и Робертом Харди, а также самой Андерсон.
Летом 2022 года на стриминговом сервисе Hulu вышел мини-сериал «Пэм и Томми», в котором снялись Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Андерсон раскритиковала проект и решила рассказать историю своих отношений с Томми Ли в документалке.