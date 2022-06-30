Парк Горького запустил пешие орнитологические экскурсии. Каждую субботу можно посмотреть на дроздов, зябликов и пеночек, а еще научиться различать пернатых по голосам. Экскурсии ведет магистр биологии МГУ и опытный исследователь-орнитолог Анастасия Самохвалова. Специально для «Афиши Daily» она составила подробный гид по бердвотчингу в Москве.

В Москве вообще можно наблюдать за птицами? Бердвотчинг — один из самых доступных видов наблюдений за природой для горожанина. В частности, потому что птицы хорошо справляются с пересечением дорог и могут перемещаться, например, из одного парка в другой. Москва — очень хорошее место для бердеров, потому что здесь проходят миграционные пути и сохранилось большое количество зеленых территорий. С чего начать Чтобы посмотреть на птиц в Москве, достаточно просто выйти во двор и как можно дольше рассматривать деревья и кусты. Постепенно вы начнете замечать все больше пернатых и быстрее их идентифицировать. Советую новичкам сразу вооружиться биноклем или фотоаппаратом — многие птицы находятся слишком высоко, чтобы заметить их невооруженным взглядом. Особенности летнего бердвотчинга Сейчас многие птицы скрыты в зелени и держатся довольно высоко. Так что летом лучше наблюдать за поведением распространенных видов — большинство видов заботятся о птенцах, это может быть очень интересно. Например, легко найти дупла, где выводятся птенцы дятлов: они постоянно очень громко кричат. Подросших птенцов можно увидеть через дырочку в дупле. Каких птиц можно встретить в Москве Дрозды

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Новичкам стоит выбирать доверчивых птиц, то есть тех, которые подпускают к себе близко. Это могут быть дрозды-рябинники, в мае–июне они заполняют все зеленые территории Москвы. Есть более редкие черные и певчие дрозды (они, как можно понять, очень красиво поют), белобровики, дерябы. Всего в Москве встречается пять видов дроздов. Синицы

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В городе есть большие синицы и лазоревки — синицы с голубой шапочкой. Сейчас они вывели потомство, птенцы перемещаются за родителями по веткам и издают громкие звуки. То есть можно найти сразу родителя со слетками. Зарянки и зяблики

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Также сейчас активно поют зарянки и зяблики, обе птицы — достаточно яркие. У зяблика буровато-розовый живот, у зарянки — ярко-рыжий. Пока они поют, ничего вокруг себя не замечают. Можно подойти близко, сфотографировать, рассмотреть, послушать песню, запомнить ее и потом находить их по голосу. Кряквы и огари

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Из уток сейчас легче всего наблюдать за кряквами и огарями. Кряквы всем хорошо знакомы, для обычного человека кряква — это просто утка. Огари — это рыжие утки, о потомстве заботятся и самец, и самка. И если видом самих уток никого не удивить, то их родительское поведение может быть очень интересным. Самец (как правило, у него хорошо видно черный ошейник) набрасывается на тех, кто пытается приблизиться к птенцам. Самка в ситуации опасности притворяется раненой и уходит от хищника по земле, волоча за собой крыло. Таким образом она уводит его в сторону, а потом улетает обратно на помощь потомству. Длиннохвостая неясыть и воробьиный сыч

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За ними лучше наблюдать в главном ботаническом саду. Обе совы живут там на протяжении года. Но заметить их может быть сложно: даже зная место, где находятся птицы, придется съездить туда несколько раз и тщательно искать. Самый простой вариант: найти тех, кто уже наблюдает за птицами, и присоединиться к ним. Если какой‑то человек внимательно стоит с фотоаппаратом и разглядывает что‑то на дереве, то, скорее всего, он тоже орнитолог-любитель. Сокола и ястребы

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Также из хищных птиц в Москве есть сапсаны. Их можно увидеть рядом с большими высотками, на них птицы гнездятся. К примеру, на главном здании МГУ стабильно год из года живет пара сапсанов — на территории университета можно увидеть даже их охоту. В городе обитают и другие хищные сокола: например, более распространенные пустельги, тоже гнездящиеся в высотных домах. Их можно наблюдать в московских парках, одна пустельга иногда охотится у Нескучного сада. Есть в пределах Москвы и ястребы: ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник. Оба охотятся на других птиц. Их проще увидеть в зимнее безлистное время, они прилетают охотиться к кормушкам. Перепелятники предпочитают мелких воробьиных птиц, а тетеревятники — голубей и белок. Утки мандаринки

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Мандаринки — это яркие красивые уточки, занесенные в международную Красную книгу. Их естественный ареал обитания — Дальний Восток, но в небольшом количестве они неожиданно появились в Москве — возможно, сбежали из неволи. Теперь мандаринок регулярно видят на реке Яузе, они часто держатся вместе с обычными утками. Луток

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На московских водоемах много зимующих птиц. Например, в холодное время года к нам с севера прилетает белая маленькая уточка луток. Она рыбоядная, поэтому в Москве ее можно увидеть в Коломенском — там, где выбрасываются теплые воды. В условиях отсутствия льда птицы могут охотиться на рыбу. Хохлатая чернеть

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Рядом с лутками можно увидеть хохлатых чернетей. Это тоже очень интересная утка черного цвета с белыми боками. У самцов красивые черные хохолки на голове. Зимой их можно увидеть в Коломенском, а летом — в парке Горького. Соловей

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Соловьев нельзя назвать редкими, но они очень интересные, и их тяжело найти. Легче всего их увидеть в мае: в начале месяца они обычно прилетают в Москву. Кто‑то остается здесь, а кто‑то через столицу летит дальше — в сторону Петербурга. Весной, в период размножения, соловей так интенсивно и громко поет, что может не заметить приближение наблюдателя. В это время они подпускают людей очень близко к себе. Есть отдельные смелые птицы, которые поют даже на ветках без листьев — их увидеть проще всего. Более того, некоторые из них подманиваются на свист или запись пения другого соловья. Впрочем, многие орнитологи склоняются к тому, что приманивать птиц на запись пения нехорошо. Есть предположение, что самцы могут решить, что у них появился более сильный соперник, и покинуть участок, на котором собирались гнездиться и заводить потомство. Дятлы

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В Москву иногда прилетают седые дятлы — они зеленого цвета с серой, «седоватой» головой. Их легче всего увидеть зимой там, где кормятся другие птицы. Седые дятлы встречались в этом году в Кузьминках и в Измайловском парке. Одновременно возле одной кормушки у экоцентра «Царская пасека» встречают четырех разных дятлов: белоспинного, черного, большого и среднего пестрых. Летом в город может залетать еще и зеленый дятел. Лучшие места для новичков-бердвотчеров в Москве

Малый и Большой Голицынский пруды в парке Горького.

Нескучный сад, сад Александринского дворца и нисходящая от него дорожка к набережной. Можно увидеть зябликов и лазоревок со слетками, зарянку, зеленушек, послушать сбивчивую песню зеленой пересмешки.

Весной и летом в Измайловском парке возле речки Серебрянка можно встретить множество лесных птиц. Зимой можно наблюдать у кормушек возле «Царской пасеки».

В Коломенском удобно наблюдать за птицами в Дьяковском яблоневом саду или в некосимой луговой части под Дьяковым городищем. Интересные виды — на реке с осени до весны.

Кусты и деревья возле Иваньковских прудов парка «Покровское-Стрешнево». Круглый год можно встретить множество лесных птиц, а летом услышать пеночек, камышовок и славок, понаблюдать за утками и чайками, если повезет, увидеть сокола или ястреба. Советы начинающим бердвотчерам Первое, что я бы посоветовала, — установить приложение iNaturalist. В него можно загрузить фото птицы, и нейросеть сразу подскажет, кто это. Если автоматическое определение не помогло, можно добавить также геоточку обитания и звук пения, подключится специалист и даст вам ответ. В Москве это происходит быстро, в регионах чуть медленнее. Потом собранные данные используются в российских и зарубежных научных исследованиях. Также с помощью этого приложения можно определять животных и растения, а еще находить места, где обитают редкие птицы.

Приложение BirdNET автоматически определяет птиц по голосу: справляется и с распространенными, и с редкими. «Голоса птиц России» — это каталог птичьих песен, которые можно перебирать и слушать. Есть международный портал Xeno-canto, на котором собраны голоса птиц со всего мира. Если надоели местные пернатые, можно переключиться, например, на африканских или послушать, как меняются голоса птиц в зависимости от сезонов.

С помощью Bird ID можно также тренироваться в самостоятельном узнавании птиц — там есть квизы. Из более житейских советов. Стоит одеться в одежду приглушенных тонов, которая не издает лишних звуков — например, не шуршит. Она должна защищать вас от комаров, чтобы вы лишний раз не отвлекались. Сначала ориентируйтесь на звук, идите на пение. Потом попробуйте присмотреться, далеко ли находится птица. Если она очень высоко, можно не тратить силы, пойти дальше и найти особей, которые садятся на высоте человеческого роста или перемещаются по одному дереву. Вообще, птицы достаточно консервативны — часто во время пения они остаются на одном участке. Больше всего птиц можно увидеть на границе разных сред: например, там, где лес подходит к реке или полю. Если в одном месте встречаются вода, плотная растительность и открытая местность, там, скорее всего, будет много видов. В таких местах достаточно тихо стоять, не двигаясь, и на вас кто‑нибудь вылетит. Зимой легче всего найти птиц на кормушках и незамерзающих водоемах. Максимальное количество птиц можно увидеть во время весеннего или осеннего пролета у рек — они становятся миграционными коридорами. Так можно увидеть даже те виды, которые в Москве не живут, — например, орлана-белохвоста. Для самостоятельного определения в первую очередь нужно обращать внимание на размер птицы. Больше она вороны или меньше? Также для сравнения можно использовать листы дерева, на котором она находится, или других распространенных птиц: воробья, дрозда. Дальше мы пытаемся посмотреть, какой у нее клюв, это можно определить по силуэту. Обычно клюв птицы отражает способ питания: у хищных он загнутый, а у тех, кто питается насекомыми, — тонкий и длинный. Если клюв толстый и конический, это зерноядная, — как воробей или щегол. Ярко окрашенных птиц мало, так что, если видите цветное пятно на голове, животе или крыльях, это тоже сильно сужает круг вариантов. Например, у сойки на крыльях ярко-синие полосочки, которые замечают и неопытные бердвотчеры. Фотоаппарат — огромная помощь как начинающим, так и опытным. Далеко не всегда сразу получается определить, что перед нами за птица, а фотографию можно рассмотреть дома в спокойной обстановке или показать ее специалистам. Если хорошего фотоаппарата нет, можно делать фото на телефон с прислоненным к объективу биноклем. Идеально — если есть штатив, с ним физически комфортнее, руки будут меньше уставать.