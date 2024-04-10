Игоря Стрелкова предложат отправить в зону СВО

Сейчас Стрелков отбывает срок в колонии по делу об экстремизме (часть 2 статьи 280 УК). Однако в середине мая пройдет слушание по апелляции на решение о тюремном заключении. Там его защитники намерены представить документ, который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории ДНР на заключение контракта с Гиркиным.