Игоря Стрелкова предложат отправить в зону СВО

Сегодня в 14:12
Фото: кадр из видео с канала «Филипповский 13»/YouTube

Адвокаты Игоря Стрелкова (Гиркина) намерены предложить суду отправить его в зону специальной военной операции на территории Украины. Об этом в беседе с РБК сообщил адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов.

Сейчас Стрелков отбывает срок в колонии по делу об экстремизме (часть 2 статьи 280 УК). Однако в середине мая пройдет слушание по апелляции на решение о тюремном заключении. Там его защитники намерены представить документ, который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории ДНР на заключение контракта с Гиркиным.

«Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сказал Молохов.

Она наступит, если суд отменит приговор либо если президент России решит помиловать осужденного и снять с него судимость, на что имеет право в соответствии с Конституцией, пояснил адвокат.

Летом 2023 года Путин подписал закон, разрешающий призыв на контрактную службу россиян с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. В эту категорию не попадают те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, терроризм, госизмену или шпионаж.

В марте этого года новый закон уточнил, что осужденных и подозреваемых будут освобождать от ответственности за получение госнаград или увольнение с военной службы.

В январе бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова приговорили к тюремному заключению. Поводом для дела стали два поста в телеграм-канале блогера от 25 мая 2023 года.

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