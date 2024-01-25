Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы

Московский суд приговорил бывшего министра обороны ДНР и провоенного блогера Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, передают «Ведомости».
Стрелкова заключили под стражу в Москве в июле 2023 года. Его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (статья 282 УК РФ).
В материалах уголовного дела речь идет о двух постах в телеграм-канале блогера от 25 мая 2023 года. Экс-министр обороны ДНР не признал вину и сказал, что предъявленное ему обвинение абсурдно.
В ноябре 2023-го Стрелков, находившийся в тюрьме, заявил, что намерен стать кандидатом в президенты России на выборах 2024 года.
Игорь Стрелков занимал должность министра обороны ДНР с мая по август 2014 года . В ноябре 2022 года Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР.