Джордж Лукас получит почетную Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале

Американский режиссер Джордж Лукас, создатель фантастической саги «Звездные войны», получит почетную Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Об этом сообщили на сайте мероприятия.
Награду вручат кинематографисту во время церемонии закрытия киносмотра 25 мая. Представители фестиваля намерены «отдать должное одной из величайших фигур в современном кино, человеку с экстраординарной карьерой, который объединил развлечения и инновации, мифологию и современность, синефилию и технологии».
Лукас признался, что испытывает особенные эмоции по отношению к Каннам. Именно в этом городе он пережил один из своих первых фестивальных успехов с фильмом «THX 1138» в начале 70-х.
«С тех пор я возвращался на фестиваль множество раз по разным поводам как сценарист, режиссер и продюсер. Для меня настоящая честь — получить это особое признание, оно много значит для меня», — заявил кинематографист.
Представители Каннского фестиваля отметили, что дебют Лукаса в киноиндустрии был связан с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Последний спродюсировал ленту «THX 1138», которая представила темы, волнующие Лукаса на протяжении его карьеры.
Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. На нем покажут фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», музыкальную мелодраму «Эмилия Перес» Жака Одиара, ленту Али Аббаси о Дональде Трампе «Ученик» и «Саван» Дэвида Кроненберга.
Также в программе смотра — пока безымянная работа Паоло Соррентино с Гэри Олдманом, «Священная дорога» Бабака Анвари с Розамунд Пайк, «Эмманюэль» Одри Диван с Ноэми Мерлан и Наоми Уоттс, «Любовь моя» Жиля Лелуша и «Все любят Туду» Набиля Аюша.