Режиссерка «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

«Я люблю фильмы, люблю их снимать, люблю ходить на них, люблю говорить о них. Для киноманов Канны всегда были вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. Находиться в уязвимом состоянии, в темном кинотеатре, наполненном незнакомцами, и смотреть новый фильм — мое любимое место», — рассказала Гервиг. Она «ошеломлена, взволнована» тем, что ее ожидает в следующем году в Каннах.