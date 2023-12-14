Режиссерка «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Грета Гервиг станет председателем жюри 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Авторка «Барби» и «Леди Берд», актриса и сценаристка Гервиг стала первой американской режиссерской во главе жюри Каннского кинофестиваля, а также вторым самым молодым председателем жюри в истории смотра после Софи Лорен (в 1996 году той был 31 год). «Это очевидный выбор, поскольку Грета Гервиг смело воплощает в себе обновление мирового кино, для которого Канны каждый год являются и предтечей, и резонатором», — заявил президент фестиваля Ирис Кноблох.
«Я люблю фильмы, люблю их снимать, люблю ходить на них, люблю говорить о них. Для киноманов Канны всегда были вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. Находиться в уязвимом состоянии, в темном кинотеатре, наполненном незнакомцами, и смотреть новый фильм — мое любимое место», — рассказала Гервиг. Она «ошеломлена, взволнована» тем, что ее ожидает в следующем году в Каннах.
Последнюю работу Гервиг — фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом — обсуждал весь мир. Ее картина «Леди Берд» была номинирована на пять премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру, а затем она экранизировала классику «Маленькие женщины».