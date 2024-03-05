Новый фильм Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове покажут на Каннском кинофестивале

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» покажут на Каннском кинофестивале, который состоится с 14 по 25 мая. Об этом сообщил Variety.
Серебренников поставил ленту по мотивам романа Эмманюэля Каррера «Лимонов». В ней он рассказал о жизни писателя и политика Эдуарда Лимонова. Его роль в фильме исполнил Бен Уишоу («Облачный атлас», «Говорят женщины»).
Помимо проекта Серебренникова, на фестивале продемонстрируют музыкальную мелодраму «Эмилия Перес» Жака Одиара с Зои Салданой и Селеной Гомес и фильм Али Аббаси о Дональде Трампе «Ученик».
Также запланированы показы «Савана» Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем и Дианой Крюгер и новой работы Паоло Соррентино с Гэри Олдманом в главной роли — у этого фильма пока нет названия.
На фестивале можно будет посмотреть «Священную дорогу» Бабака Анвари с Розамунд Пайк, «Эмманюэль» Одри Диван с Ноэми Мерлан и Наоми Уоттс, «Любовь моя» Жиля Лелуша с Адель Экзаркопулос и «Все любят Туду» Набиля Аюша.
По информации СМИ, в Каннах также могут показать «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Птицу» Андреа Арнольд с Барри Кеоганом и «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы.
Единственным американским блокбастером, который готовится к демонстрации в Каннах, является «Фуриоса» Джорджа Миллера.