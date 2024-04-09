HBO отменила спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу

О том, что HBO работает над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу стало известно в 2022 году. «Да, именно Кит Харингтон подал нам эту идею. Я не могу пока называть имена сценаристов/шоураннеров, так как об этом еще нельзя говорить… но Кит привел свою команду в проект, и они потрясающие», — рассказывал тогда автор «Игры престолов» Джордж Мартин.