HBO отменила спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу

HBO остановила разработку спин-оффа «Игры престолов» о Джоне Сноу. Об этом рассказал Кит Харингтон в интервью Screen Rant.
По его словам, ранее проект находился на стадии разработки, но «сейчас его нет» и «он снят с производства», потому что «не удалось найти подходящую историю».
Хотя спин-офф больше не находится в разработке, Харингтон выразил надежду, что он сможет вернуться к проекту когда‑нибудь в будущем.
«Возможно, в будущем мы вернемся к нему, но сейчас — нет. Проект прочно обосновался на полке», — рассказал актер.
О том, что HBO работает над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу стало известно в 2022 году. «Да, именно Кит Харингтон подал нам эту идею. Я не могу пока называть имена сценаристов/шоураннеров, так как об этом еще нельзя говорить… но Кит привел свою команду в проект, и они потрясающие», — рассказывал тогда автор «Игры престолов» Джордж Мартин.