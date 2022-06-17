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HBO работает над сиквелом «Игры Престолов» о Джоне Сноу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:59

HBO разрабатывает продолжение сериала «Игра престолов», в центре сюжета которого будет Джон Сноу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

События будут происходить после финала «Игры престолов». Главная роль достанется сыгравшему Джона Сноу в оригинальных сериях Киту Харингтону. THR пишет, что в теории к проекту могут присоединиться и другие выжившие персонажи — Арья Старк, Санса Старк и Бриенна Тарт.

На данный момент в разработке у HBO находятся семь проектов в дополнение к грядущей серии приквелов «Дома дракона», которая выйдет 21 августа. В ней расскажут историю гражданской войны в доме Таргариенов примерно за 200 лет до событий в «Игре престолов».

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