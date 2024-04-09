Март 2024-го стал самым жарким за всю историю наблюдений

На планете закончился самый жаркий март за всю историю наблюдений, передает Reuters информацию службы мониторинга изменения климата ЕС. Последние десять месяцев бьют температурные рекорды.
Средняя температура воздуха в марте на Земле составила 14,14 градуса по Цельсию, что на 0,73 градуса выше среднего показателя в марте с 1991 по 2020 год. Прошлый рекорд фиксировали в марте 2016-го: повышение на 0,10 градуса.
По данным службы, основной причиной исключительной жары стали антропогенные выбросы парниковых газов. Среди других факторов, способствующих повышению температуры, — погодные условия Эль-Ниньо, которые нагревают верхний слой воды в восточной части Тихого океана.
«Наблюдение подобных записей — месяц за месяцем — действительно показывает нам, что наш климат меняется, меняется быстро», — заявила замдиректора службы Саманта Берджесс.