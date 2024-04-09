Март 2024-го стал самым жарким за всю историю наблюдений

Сегодня в 21:14
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

На планете закончился самый жаркий март за всю историю наблюдений, передает Reuters информацию службы мониторинга изменения климата ЕС. Последние десять месяцев бьют температурные рекорды.

Средняя температура воздуха в марте на Земле составила 14,14 градуса по Цельсию, что на 0,73 градуса выше среднего показателя в марте с 1991 по 2020 год. Прошлый рекорд фиксировали в марте 2016-го: повышение на 0,10 градуса.

По данным службы, основной причиной исключительной жары стали антропогенные выбросы парниковых газов. Среди других факторов, способствующих повышению температуры, — погодные условия Эль-Ниньо, которые нагревают верхний слой воды в восточной части Тихого океана.

«Наблюдение подобных записей — месяц за месяцем — действительно показывает нам, что наш климат меняется, меняется быстро», — заявила замдиректора службы Саманта Берджесс.

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