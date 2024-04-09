Март 2024-го стал самым жарким за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в марте на Земле составила 14,14 градуса по Цельсию, что на 0,73 градуса выше среднего показателя в марте с 1991 по 2020 год. Прошлый рекорд фиксировали в марте 2016-го: повышение на 0,10 градуса.