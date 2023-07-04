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ООН: феномен Эль-Ниньо в Тихом океане создает условия для резкого повышения температуры в мире

Юлия Онодэра
Вчера в 22:27

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что «впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо». Это, по словам ученых, создает предпосылки для резкого повышения глобальной температуры.

Специалисты отметили, что Эль-Ниньо может привести к «разрушительным погодным и климатическим условиям». «Вероятность продолжения явления Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%», — добавили в ВМО.

«Ожидается, что оно будет как минимум умеренной силы. Бюллетень Всемирной метеорологической организации объединяет прогнозы и рекомендации экспертов со всего мира», — подчеркнули метеорологи.

Генсекретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что Эль-Ниньо «значительно повысит вероятность установления температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана».

По словам Тааласа, «заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизней и средств к существованию».

Ученые ожидают рекордных температур в 2024 году, когда влияние Эль-Ниньо на климат и погоду проявится в полной мере.

Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое происходит при смещении нагретых приповерхностных вод к востоку, замедлении подъема вод с глубины и ослабевании ветров-пассатов.

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