ООН: феномен Эль-Ниньо в Тихом океане создает условия для резкого повышения температуры в мире

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что «впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо». Это, по словам ученых, создает предпосылки для резкого повышения глобальной температуры.
Специалисты отметили, что Эль-Ниньо может привести к «разрушительным погодным и климатическим условиям». «Вероятность продолжения явления Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%», — добавили в ВМО.
«Ожидается, что оно будет как минимум умеренной силы. Бюллетень Всемирной метеорологической организации объединяет прогнозы и рекомендации экспертов со всего мира», — подчеркнули метеорологи.
Генсекретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что Эль-Ниньо «значительно повысит вероятность установления температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана».
По словам Тааласа, «заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизней и средств к существованию».
Ученые ожидают рекордных температур в 2024 году, когда влияние Эль-Ниньо на климат и погоду проявится в полной мере.
Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое происходит при смещении нагретых приповерхностных вод к востоку, замедлении подъема вод с глубины и ослабевании ветров-пассатов.