2024 год может стать самым жарким в истории

Метеорологи уже называли 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений — глобальные температуры были примерно на 1,4 градуса выше среднего доиндустриального показателя за первые десять месяцев года. По информации Британской метеорологической службы, в 2024-м температура может повыситься еще минимум на 1,5 градуса.