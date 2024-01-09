2024 год может стать самым жарким в истории

Предстоящий 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.
Метеорологи уже называли 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений — глобальные температуры были примерно на 1,4 градуса выше среднего доиндустриального показателя за первые десять месяцев года. По информации Британской метеорологической службы, в 2024-м температура может повыситься еще минимум на 1,5 градуса.
Как и в прошлом году, потепление будет вызвано Эль-Ниньо — явлением, связанным с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо обычно теплее первого.
Сотрудники ВМО также прогнозируют увеличение осадков в зимние месяцы в Южной Америке, Центральной и Восточной Азии, а также засухи или наводнения.
В 2023 году из‑за Эль-Ниньо в Центральной Америке пересохло озеро Гатун, питающее Панамский канал. Уровень воды в канале упал, а его пропускная способность заметно снизилась.