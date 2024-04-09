Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, получил год и восемь месяцев условно

Сегодня в 16:07
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Мужчину признали виновным по части третьей статьи 264 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободны на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком на три года.

Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Приговор в силу еще не вступил.

8 января Рубинштейна в Москве сбила машина на пешеходном переходе. В тяжелом состоянии поэта доставили в больницу, где сделали операцию. Он получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. 14 января поэт скончался.

Льву Рубинштейну было 76 лет. Его считают одним из основателей московского концептуализма. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».

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