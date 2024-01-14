В Москве на 77-м году жизни умер поэт Лев Рубинштейн. Об этом в LiveJournal сообщила его дочь Мария.
8 января Рубинштейна в Москве сбила машина на пешеходном переходе. В тяжелом состоянии поэта доставили в больницу, где сделали операцию. Он получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, писали СМИ.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Будет ли переквалифицировано дело после смерти поэта, пока неизвестно.
12 января журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним сообщили о смерти Рубинштейна. Его дочь и лечащий врач опровергли информацию. Те, в свою очередь, принесли извинения за дезинформацию.
Льву Рубинштейну было 76 лет. Его считают одним из основателей московского концептуализма. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».