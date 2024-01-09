Поэта Льва Рубинштейна сбила машина

Поэт Лев Рубинштейн находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как его сбила машина в Москве. Об этом сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев в Facebook*, передает РБК.
«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев. Информацию подтвердили Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, и журналистка Мария Слоним. Последняя уточнила, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.
По данным «Дождя»*, у писателя зафиксированы множественные переломы и черепно-мозговая травма.
Льву Рубинштейну 76 лет. Его считают одним из основателей московского концептуализма. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».
* Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр иноагентов.