Джонатан Мейджорс избежал тюремного заключения по делу о домашнем насилии

«Я не успокоюсь, пока он не перестанет представлять опасность. Он отказывается признать свою вину и взять на себя ответственность. Он по-прежнему представляет опасность для всех, кто его окружает. Я видела его гнев, и он не может его контролировать», — добавила она. Ранее девушка подала на него в суд с новыми обвинениями в побоях и клевете.