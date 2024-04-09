Джонатан Мейджорс избежал тюремного заключения по делу о домашнем насилии

Джонатан Мейджорс избежал тюремного заключения по делу о побоях и преследовании бывшей девушки. О вердикте пишет Variety.
Вместо срока звезду «Крида-3» и «Локи» приговорили к годичному курсу психотерапии в Лос-Анджелесе. Он пройдет занятия по программе борьбы с домашним насилием, а также будет отчитываться перед судом об успехах. В случае повторных нарушений он может лишиться свободы.
По словам судьи, хотя Мейджорс мог провести за решеткой до одного года, на решение повлияло то, что артиста ранее не судили и не задерживали полицейские. Он был признан виновным еще в декабре прошлого года.
Обвинившая актера в нападении Грейс Джаббари выразила несогласие с вердиктом. По ее мнению, Мейджорс не сожалеет о содеянном и не понес ответственности за это.
«Он сделает это снова. Он причинит боль другой женщине. Это человек, который считает, что он выше закона. В результате его действий пострадали мое тело, жизнь и карьера», — заявила потерпевшая.
«Я не успокоюсь, пока он не перестанет представлять опасность. Он отказывается признать свою вину и взять на себя ответственность. Он по-прежнему представляет опасность для всех, кто его окружает. Я видела его гнев, и он не может его контролировать», — добавила она. Ранее девушка подала на него в суд с новыми обвинениями в побоях и клевете.
Мейджорс не стал комментировать решение судьи. В интервью на шоу «Доброе утро, Америка» Мейджорс заявил, что никогда не бил женщин. Во время судебного процесса в декабре 2023-го адвокат актера неоднократно обвинял Джаббари во лжи касательно ее травм.
Из‑за обвинений с артистом разорвали контракты актерское и пиар-агентства, а также бейсбольный клуб. Marvel также планирует будущее без персонажа Канга, которого играл Мейджорс и который был антагонистом «Человека-муравья и Осы: Квантомания» и второго сезона «Локи».