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Джонатан Мейджорс потерял несколько проектов после ареста по обвинению в домашнем насилии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Американский актер Джонатан Мейджорс («Крид-3», «Человек-муравей и Оса: Квантомания») потерял главную роль в полнометражной адаптации романа Уолтера Мосли «Человек в моем подвале» и еще несколько контрактов, сообщает Deadline. Недавно его арестовывали по обвинению в домашнем насилии.

Агентство по работе с актерами Entertainment 360 и пиар-агентство Lede тоже перестали работать с Мейджорсом. Бейсбольный клуб Texas Rangers, базирующийся на родине актера, не будет проводить рекламную кампанию с его участием.

Мейджорс рассматривался на роль в фильме «Отис и Зельма», но теперь его кандидатура снята. Среди гостей Met Gala в этом году его тоже не будет.

Мейджорса арестовали в конце марта. Пострадавшей в результате бытового конфликта оказалась 30-летняя девушка. Она рассказала полицейским, что на нее напали, после чего она была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».

Представитель Мейджорса отрицает обвинения. «Он не сделал ничего плохого. Мы с нетерпением ждем возможности очистить его имя и прояснить ситуацию», — сказал он.

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