Джонатан Мейджорс потерял несколько проектов после ареста по обвинению в домашнем насилии

Американский актер Джонатан Мейджорс («Крид-3», «Человек-муравей и Оса: Квантомания») потерял главную роль в полнометражной адаптации романа Уолтера Мосли «Человек в моем подвале» и еще несколько контрактов, сообщает Deadline. Недавно его арестовывали по обвинению в домашнем насилии.
Агентство по работе с актерами Entertainment 360 и пиар-агентство Lede тоже перестали работать с Мейджорсом. Бейсбольный клуб Texas Rangers, базирующийся на родине актера, не будет проводить рекламную кампанию с его участием.
Мейджорс рассматривался на роль в фильме «Отис и Зельма», но теперь его кандидатура снята. Среди гостей Met Gala в этом году его тоже не будет.
Мейджорса арестовали в конце марта. Пострадавшей в результате бытового конфликта оказалась 30-летняя девушка. Она рассказала полицейским, что на нее напали, после чего она была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».
Представитель Мейджорса отрицает обвинения. «Он не сделал ничего плохого. Мы с нетерпением ждем возможности очистить его имя и прояснить ситуацию», — сказал он.