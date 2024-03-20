Джонатану Мейджорсу предъявили новые обвинения в насилии

Другой случай, по словам истицы, произошел в том же году в Лондоне. Тогда артист настолько сильно толкнул свою девушку, что у нее остались синяки на спине. Когда она пыталась убежать из дома, Мейджорс поднял ее и кинул на капот ее машины. По словам женщины, когда она попыталась попросить о помощи, актер закрыл ей рот, после чего затащил в дом, где продолжил избивать.