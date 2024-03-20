Джонатану Мейджорсу предъявили новые обвинения в насилии

Бывшая девушка актера Джонатана Мейджорса подала на него в суд, предъявив новые обвинения в нападениях, побоях и клевете в период с 2021 по 2023 год, передает The Hollywood Reporter.
Женщина по имени Грейс Джаббари подала иск в федеральный суд Нью-Йорка. Среди других обвинений — умышленное причинение морального ущерба и злонамеренное судебное преследование.
В недавнем интервью на шоу «Доброе утро, Америка» Мейджорс заявил, что «никогда не бил женщин». Во время судебного процесса в декабре 2023-го адвокат актера неоднократно обвинял Джаббари во лжи относительно ее травм.
По словам Джаббари, она подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны актера во время их отношений, а Мейджорс угрожал навредить себе, если она с ним расстанется. Пара познакомилась в 2021 году на съемках фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
В иске описано несколько случаев насилия со стороны актера. Например, судя по тексту, в 2022 году в Лос-Анджелесе он разозлился на Грейс и толкнул ее в душевую кабинку, из‑за чего она сильно ударилась головой о стенку ванной. Женщина заявила, что расскажет обо всем его коллегам, после чего Мейджорс начал швырять вещи и бить стекло.
Другой случай, по словам истицы, произошел в том же году в Лондоне. Тогда артист настолько сильно толкнул свою девушку, что у нее остались синяки на спине. Когда она пыталась убежать из дома, Мейджорс поднял ее и кинул на капот ее машины. По словам женщины, когда она попыталась попросить о помощи, актер закрыл ей рот, после чего затащил в дом, где продолжил избивать.
Иск также включает переписку между бывшими партнерами, в которой Мейджорс отговаривает Джаббари от похода к врачу и угрожает ей самоубийством. Часть этих сообщений уже использовали в суде в декабре 2023-го.
В конце 2023-го присяжные суда Манхэттена признали Мейджорса виновным в нападении третьей степени и домогательстве по отношению к бывшей возлюбленной Грейс Джаббари. После этого актер потерял несколько проектов, в том числе компании Marvel, которая уволила Мейджорса и переписала предстоящие фильмы с его участием.