Испания намерена отказаться от «золотых виз» для покупателей дорогой недвижимости

Сегодня в 21:01
Фото: Sam Williams/Unsplash

Испания намерена отказаться от выдачи «золотых виз» покупателям дорогой недвижимости в стране. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Педро Санчеса.

По словам политика, отмена программы «золотых виз» позволит улучшить ситуацию с доступностью жилья в Испании. Она покажет, как отметил Санчес, что владение жильем — это «право, а не просто спекулятивный бизнес».

«На данный момент 94 из 100 подобных виз выдаются за инвестиции в недвижимость в крупных городах, которые уже столкнулись с очень трудным рынком. Те, кто уже живет там, работает и платит налоги, практически не могут найти достойное жилье», — пояснил премьер.

В данный момент граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить вид на жительство в Испании на три года при покупке жилой недвижимости на сумму от 500 тыс. евро. Подобные программы действуют и в других странах Европы.

Систему «золотых виз» ввели после финансового кризиса 2008 года для привлечения средств. В последние годы все больше стран хотят отказаться от нее. Это уже сделали в Португалии и Ирландии.

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Педро Санчес
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