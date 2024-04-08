Испания намерена отказаться от «золотых виз» для покупателей дорогой недвижимости

Испания намерена отказаться от выдачи «золотых виз» покупателям дорогой недвижимости в стране. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Педро Санчеса.
По словам политика, отмена программы «золотых виз» позволит улучшить ситуацию с доступностью жилья в Испании. Она покажет, как отметил Санчес, что владение жильем — это «право, а не просто спекулятивный бизнес».
«На данный момент 94 из 100 подобных виз выдаются за инвестиции в недвижимость в крупных городах, которые уже столкнулись с очень трудным рынком. Те, кто уже живет там, работает и платит налоги, практически не могут найти достойное жилье», — пояснил премьер.
В данный момент граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить вид на жительство в Испании на три года при покупке жилой недвижимости на сумму от 500 тыс. евро. Подобные программы действуют и в других странах Европы.