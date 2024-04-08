Испания намерена отказаться от «золотых виз» для покупателей дорогой недвижимости

«На данный момент 94 из 100 подобных виз выдаются за инвестиции в недвижимость в крупных городах, которые уже столкнулись с очень трудным рынком. Те, кто уже живет там, работает и платит налоги, практически не могут найти достойное жилье», — пояснил премьер.