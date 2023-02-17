Португалия перестанет выдавать «золотые визы» за инвестиции в недвижимость и экономику страны

Правительство Португалии решило закрыть программу Golden Visa Portugal, которая позволяла иностранцам получить вид на жительство за инвестиции в недвижимость и экономику страны. Об этом объявил премьер-министр Антониу Кошта, пишет Publico.
Действующие «золотые визы» можно будет продлить. Но только в том случае, если инвестиции направлены на постоянное жилье инвестора или его потомков либо если его недвижимость сдается в долгосрочную аренду.
Как отмечает Publico, с октября 2012 года по январь 2023-го Португалия выдала 11 628 «золотых виз». Из них 10 668 было выдано в обмен на покупку жилья на общую сумму более 6 млрд евро.
Лидерами по числу полученных ВНЖ в рамках программы стали граждане Китая, которым было выдано 5258 виз. Следом в этом рейтинге идут Бразилия (1178) и США (558).