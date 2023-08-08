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Италия приостановила выдачу «золотых виз» россиянам

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:07

Власти Италии решили приостановить выдачу так называемых золотых виз гражданам России и Беларуси. Об этом сообщили на сайте проекта Investor Visa for Italy.

«Золотые визы» были доступны россиянам с 2017 года. Их могли получить люди, инвестирующие в экономику Италии, а также члены их семей. Визы выдавали на два года.

Подать заявку могли инвесторы, вложившие 250 тыс. евро в стартап, 500 тыс. евро в компанию, 2 млн евро в гособлигации или 1 млн евро в какую‑либо благотворительную инициативу.

Для обладателей «золотых виз» предоставляли особые возможности в виде специального налогового режима и возможности претендовать на итальянское гражданство спустя 10 лет.

По информации РИА «Новости», программой для инвесторов воспользовались более 200 человек. Только в 2022 году «золотые визы» в Италии получили около 30 российских предпринимателей.

Еврокомиссия призывала страны Евросоюза отказаться от программ «золотых паспортов» еще в марте 2022 года после начала военной операции России на территории Украины.

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