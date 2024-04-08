В США у самолета Boeing 737-800 при взлете оторвалась обшивка двигателя

В аэропорту Денвера, штат Колорадо, во время взлета у самолета Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines отвалилась обшивка двигателя. Об этом сообщает Reuters.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование. В самолете находились 135 пассажиров и 6 членов экипажа, которые летели в Хьюстон. В результате инцидента никто не пострадал, борт благополучно вернулся в аэропорт через 25 минут после взлета.
Пассажиры прибыли в Хьюстон на другом самолете Southwest с отставанием от графика примерно на четыре часа.
Самолет 737-800 поступил в эксплуатацию в июне 2015 года. Southwest отказалась сообщить, когда двигатель самолета в последний раз проходил техническое обслуживание.
Компания Boeing подверглась резкой критике после того, как 5 января на высоте 4876 метров у нового самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines оторвался фюзеляж. После этого инцидента FAA приостановила выпуск MAX 9 на несколько недель, запретила Boeing увеличивать темпы производства MAX и обязала ее разработать комплексный план по устранению «системных проблем контроля качества» в течение 90 дней.
В марте FAA заявила, что Boeing не прошел 33 из 89 проверок, которые начали после инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа.
19 января Boeing 747-8 загорелся прямо в небе, 23 января у Boeing 757 отвалилось колесо носовой стойки шасси. 15 февраля у Boeing 787 Dreamliner, летевшего из Амстердама в Лос-Анджелес, перестали работать восемь из девяти туалетов.
7 марта в одном из двигателей Boeing 737-900 во время перелета вспыхнуло пламя. 8 марта Boeing 777-200 потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. 11 марта 50 человек пострадали из‑за резкого снижения Boeing 787-9 Dreamliner. В этот же день Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из‑за поломки. 12 марта у Boeing 777-300 во время взлета пробило днище и потекло топливо.