Чарли Ханнэм, Джоди Комер и Рэйф Файнс сыграют в «28 лет спустя» Дэнни Бойла

Актеры Чарли Ханнэм, Джоди Комер и Рэйф Файнс вошли в актерский состав продолжения популярного зомби-хоррора «28 дней спустя» Дэнни Бойла. Об этом рассказал интернет-блог World of Reel.
В начале февраля 2024-го стало известно, что права на картину купила студия Sony, а к своей роли также может вернуться Киллиан Мерфи, сыгравший в оригинальном фильме франшизы.
В январе 2024 создатели первой ленты — режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарланд — объявили о работе над третьей частью под названием «28 лет спустя».
По их словам, фильм должен будет запустить новую кинотрилогию. Ожидается, что Бойл выступит постановщиков для всех трех предстоящих проектов, а Гарланд напишет для них сценарий. По предварительным оценкам, бюджет первого фильма новой трилогии составит около 75 млн долларов.
Фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году. С бюджетом 8 млн долларов картина собрала 84 млн в мировом прокате, став классикой жанра. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», срежиссированный Хуаном Карлосом Фреснадильо. Бойл и Гарланд практически не участвовали в работе над фильмом.