Чарли Ханнэм, Джоди Комер и Рэйф Файнс сыграют в «28 лет спустя» Дэнни Бойла

По их словам, фильм должен будет запустить новую кинотрилогию. Ожидается, что Бойл выступит постановщиков для всех трех предстоящих проектов, а Гарланд напишет для них сценарий. По предварительным оценкам, бюджет первого фильма новой трилогии составит около 75 млн долларов.