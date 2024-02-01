Sony получила права на сиквел «28 дней спустя». В фильме может появиться Киллиан Мерфи

Sony приобрела права на производство сиквела «28 дней спустя» под названием «28 лет спустя», сообщает The Hollywood Reporter. Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд воссоединились, чтобы написать и снять продолжение культового зомби-апокалипсиса.
По данным издания, Sony удалось опередить множество студий, в том числе Warner Bros. «28 лет спустя» получит продолжение, которое напишет Гарленд, но снимет другой режиссер.
Киллиан Мерфи, карьера которого взлетела благодаря «28 дней спустя», выступит продюсером. Как пишет THR, актер может и сыграть в новой ленте.
Детали сделки недоступны. Бюджет каждого фильма будет составлять около 60 млн долларов, но стоимость могла измениться из‑за повышенного интереса к проекту и торгов между студиями. Создатели рассчитывают на кинотеатральный прокат.
Впервые о продолжении «28 дней спустя» стало известно в январе. «Все будет опять происходить в Британии», — говорил Бойл.
Фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году. С бюджетом 8 млн долларов картина собрала 84 млн в мировом прокате, став классикой жанра. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», срежиссированный Хуаном Карлосом Фреснадильо. Бойл и Гарленд практически не участвовали в работе над фильмом.