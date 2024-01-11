Дэнни Бойл и Алекс Гарланд снимут фильм «28 лет спустя»

Создатели хоррора «28 дней спустя» 2002 года Дэнни Бойл и Алекс Гарланд вновь объединятся для съемок сиквела под названием «28 лет спустя». Он запустит новую кинотрилогию. Об этом рассказал Variety.
Как и в случае с оригинальным фильмом, Бойл займет режиссерское кресло, а Гарланд напишет сценарий ко всем трем картинам. Они спродюсируют фильм вместе с Эндрю Макдональдом и Питером Райсом, которые также работали над первой лентой. Сейчас для предстоящего проекта ищут бюджет — он составит около 75 млн долларов.
Авторы культового зомби-хоррора уже не раз выражали желание вернуться к вселенной фильма. В том числе об этом говорил исполнитель главной роли Киллиан Мерфи, хотя о его участии в предстоящих фильмах неизвестно.
«Я упоминаю об этом каждый раз, когда я встречаюсь с Дэнни или Алексом. Этот фильм все еще выделяется на фоне остальных, даже спустя 20 лет. Я бы очень хотел вернуться к нему», — сказал актер в интервью NME в 2022 году.
В том же материале Бойл похвалил идею Гарланда для сиквела. «Мне кажется, время пришло. Забавно, я даже не думал об этом, пока вы не спросили. И теперь я вспомнил: „Точно, этот сценарий!“. Все будет опять происходить в Британии», — поделился режиссер.
Фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году. С бюджетом 8 млн долларов картина собрала 84 млн в мировом прокате, став классикой жанра. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», срежиссированный Хуаном Карлосом Фреснадильо. Бойл и Гарланд практически не участвовали в работе над фильмом.
Последняя на данный момент картина Дэнни Бойла, «Yesterday», вышла в 2019 году. Она рассказывала о человеке, оказавшемся единственным в мире, кто помнит творчество группы The Beatles.
Новая работа Алекса Гарланда, создателя «Из машины» и «Аннигиляции», получила в российском прокате название «Падение империи». Премьера ленты в России состоится 16 мая.