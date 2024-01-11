Дэнни Бойл и Алекс Гарланд снимут фильм «28 лет спустя»

«Я упоминаю об этом каждый раз, когда я встречаюсь с Дэнни или Алексом. Этот фильм все еще выделяется на фоне остальных, даже спустя 20 лет. Я бы очень хотел вернуться к нему», — сказал актер в интервью NME в 2022 году.