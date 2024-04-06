Джинсы Levi’s переименовались в Levii’s после выхода альбома Бейонсе

Генеральный директор Levi’s Мишель Гасс сказала, что компания была «очень польщена» таким вниманием, но не стала говорить, как песня повлияла на продажи. Сейчас Levi’s прилагает усилия, чтобы покупатели покупали напрямую у них, а не в универмагах, и расширяет ассортимент своей продукции, стремясь стать брендом для определенного образа жизни, чем просто производителем джинсов.