Джинсы Levi’s переименовались в Levii’s после выхода альбома Бейонсе

Джинсы Levi Strauss & Co. получили случайную рекламу с выпуском нового альбома Бейонсе «Cowboy Carter». Певица записала песню под названием «Levii’s Jeans», а бренд «подмигнул» ей в соцсетях.
Двойная i в названии трека, как предположили многие фанаты, отсылает к тому, что пластинка «Cowboy Carter» — это вторая часть трилогии. Levi’s переименовала себя в инстаграме* на Levii’s.
Bloomberg пишет, что «Cowboy Carter» может стать одним из самых крупных маркетинговых приобретений Levi’s за более чем вековую историю. Это могло бы помочь Levi’s процветать в нынешний период снижения потребительского спроса на товары и начать кампанию по превращению в более премиальный и востребованный бренд.
Генеральный директор Levi’s Мишель Гасс сказала, что компания была «очень польщена» таким вниманием, но не стала говорить, как песня повлияла на продажи. Сейчас Levi’s прилагает усилия, чтобы покупатели покупали напрямую у них, а не в универмагах, и расширяет ассортимент своей продукции, стремясь стать брендом для определенного образа жизни, чем просто производителем джинсов.
«Cowboy Carter» вдохновлен кантри- и фолк-музыкой разных эпох и культур. Бейонсе даже стала первой темнокожей женщиной, возглавившей кантри-чарт.
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