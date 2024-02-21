Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, возглавившей кантри-чарт

Александр Голиков
Сегодня в 09:38

Певица Бейонсе стала первой темнокожей артисткой, которая попала на первое место рейтинга самых популярных кантри-песен Billboard с новым синглом «Texas Hold ’Em», передает Deadline.

Трек вышел 11 февраля и дебютировал на самой высокой позиции в чарте. Еще одна новая песня певицы «16 Carriages» попала на 9-ю строчку списка. В главном чарте Billboard Hot 100 композиции заняли 2-е и 38-е места соответственно. В прошлом песни Бейонсе уже 8 раз возглавляли основной рейтинг Billboard.

Кроме того, артистка стала первой женщиной, одновременно возглавившей чарты в жанрах кантри и хип-хоп, — до этого на первые места в них попадали треки Джастина Бибера, Рей Чарльза, Моргана Уоллена и Билли Рея Сайруса.

Год назад Бейонсе стала обладательницей наибольшего количества наград «Грэмми» в истории. В феврале 2024-го певица рассказала о своей борьбе с псориазом — аутоиммунным неинфекционным заболеванием, поражающим кожу.

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