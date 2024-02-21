Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, возглавившей кантри-чарт

Трек вышел 11 февраля и дебютировал на самой высокой позиции в чарте. Еще одна новая песня певицы «16 Carriages» попала на 9-ю строчку списка. В главном чарте Billboard Hot 100 композиции заняли 2-е и 38-е места соответственно. В прошлом песни Бейонсе уже 8 раз возглавляли основной рейтинг Billboard.