«Безумный, биполярный, антисемитичный— но все еще король», — такими словами Канье закрывает первую часть альбома талантливого дорогого люкс-рэпа.
Новый альбом авторки хита «Косички». На этот раз меньше рока и больше электронных ходов, а заодно — OG Buda и Ramil' на фитах.
Вместо делюкса не самого удачного альбома — абсолютно новый релиз, который точно придется по вкусу фанатам старого творчества Кади.
Час с лишним рэп-футуризма, на который вот-вот и начнут ориентироваться ваши любимые русскоязычные рэперы.
Грани людской низости и грустной аморальной любви. «Я ей не отвечаю, я уже подрочил./Я думал про тебя, но очень быстро забил» — чувства тут только такие.
Новый альбом Дуа Липы сменит восьмидесятые на девяностые, а за музыку будет отвечать Кевин Паркер из Tame Impala. Первый сингл — класс.
Легенда R’n’B выпустил первый за восемь лет альбом. Любовь, романтика и страсть — поди разберись, на дворе 2024 или 2004 год?
Вечное обаяние под хип-хоп, фанк, соул, как и солнечный флоу артиста, на месте. «Вам решать, Антоха МС — клад или отстой». Нам кажется, первое!
Макси-сингл британского культового продюсера — это почти полчаса на две песни, где грусть переходит в рейв, а потом застывает где‑то посередине.
Альт-поп месяца. Альбом не для тех, кто ищет готовую чартовую музыку, но ценит релизы, которые пытаются быть чуть хитрее.
Весной у группы выйдет сборник лучших хитов, куда также войдет и пара неизданных песен. Как «Friendly Fire», записанная для альбома «Meteora».
Если прошлый альбом Бейонсе «Act I» был посвящен наследию хауса, то на новом «Act II» она идет разбираться с кантри — самой народной американской музыкой.
Певец готовит свой самый личный альбом, где его самокопания будут оформлены несложными инструменталами, а на первый план выйдет вокал, любимый с детства.
Яркий рэп с долей безуминки. Валюта Скуратов то читает под классические рэп-биты, то улетает куда‑то в облака, где автотюновый поп и фанковые синты.
1 марта выходит вторая часть «Yeahh» — на первой Адиль экспериментировал с поп-звучанием, что и продолжает делать в сиквеле одной из лучших песен оттуда.