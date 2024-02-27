Что случилось с музыкой

15главных релизов февраля. Бейонсе и Валюта Скуратов, Дуа Липа и Платина — и не только

Сегодня в 12:00
Собрали 15 ключевых музыкальных релизов уходящего месяца: синглы состоявшихся звезд, альбомы приятных новичков, пара камбэков и музыка будущего от рэп-революционеров. Рассказываем про них максимально коротко.
Kanye West, Ty Dolla $ign — «Vultures 1»

«Безумный, биполярный, антисемитичный— но все еще король», — такими словами Канье закрывает первую часть альбома талантливого дорогого люкс-рэпа.

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Mary Gu — «Luvcore»

Новый альбом авторки хита «Косички». На этот раз меньше рока и больше электронных ходов, а заодно — OG Buda и Ramil' на фитах.

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Kid Cudi — «Insano (Nitro Mega)»

Вместо делюкса не самого удачного альбома — абсолютно новый релиз, который точно придется по вкусу фанатам старого творчества Кади.

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Yeat — «2093»

Час с лишним рэп-футуризма, на который вот-вот и начнут ориентироваться ваши любимые русскоязычные рэперы.

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Платина — «Виновата сама»

Грани людской низости и грустной аморальной любви. «Я ей не отвечаю, я уже подрочил./Я думал про тебя, но очень быстро забил» — чувства тут только такие.

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Dua Lipa — «Training Season»

Новый альбом Дуа Липы сменит восьмидесятые на девяностые, а за музыку будет отвечать Кевин Паркер из Tame Impala. Первый сингл — класс.

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Usher — «Coming Home»

Легенда R’n’B выпустил первый за восемь лет альбом. Любовь, романтика и страсть — поди разберись, на дворе 2024 или 2004 год?

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Антоха МС — «Шик мола»

Вечное обаяние под хип-хоп, фанк, соул, как и солнечный флоу артиста, на месте. «Вам решать, Антоха МС — клад или отстой». Нам кажется, первое!

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Burial — «Dreamfear/Boy Sent from Above»

Макси-сингл британского культового продюсера — это почти полчаса на две песни, где грусть переходит в рейв, а потом застывает где‑то посередине.

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Сюзанна и Никита Каменский — «Аффекты»

Альт-поп месяца. Альбом не для тех, кто ищет готовую чартовую музыку, но ценит релизы, которые пытаются быть чуть хитрее.

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Linkin Park — «Friendly Fire»

Весной у группы выйдет сборник лучших хитов, куда также войдет и пара неизданных песен. Как «Friendly Fire», записанная для альбома «Meteora».

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Beyonce — «Texas Hold Em»

Если прошлый альбом Бейонсе «Act I» был посвящен наследию хауса, то на новом «Act II» она идет разбираться с кантри — самой народной американской музыкой.

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Джастин Тимберлейк — «Drown»

Певец готовит свой самый личный альбом, где его самокопания будут оформлены несложными инструменталами, а на первый план выйдет вокал, любимый с детства.

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Валюта Скуратов — «Скуратов валюта 964»

Яркий рэп с долей безуминки. Валюта Скуратов то читает под классические рэп-биты, то улетает куда‑то в облака, где автотюновый поп и фанковые синты.

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Скриптонит — «Дотла-2»

1 марта выходит вторая часть «Yeahh» — на первой Адиль экспериментировал с поп-звучанием, что и продолжает делать в сиквеле одной из лучших песен оттуда.

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