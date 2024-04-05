Игровой ремейк «Моаны» выйдет в кинотеатрах в июле 2026 года

Фильм выпустят позже, чем планировалось ранее, чтобы зрители могли уделить больше внимания сиквелу «Моаны» — он выйдет на экраны в ноябре 2025 года. В ремейке в образе Мауи можно будет увидеть Дуэйна Джонсона.
Режиссером киноадаптации истории об отважной островитянке станет Томас Каил, автор «Гамильтона». Он, как ожидается, перескажет историю из анимационной картины и уделит особое внимание культуре и традициям племени Моаны.
Над проектом будут работать сценарист мультфильма Джаред Буш и Дана Леду Миллер («Служба новостей», «Нарко», «Последний кандидат»), а также Лин-Мануэль Миранда — ему предстоит адаптировать музыку для киноверсии «Моаны».
Кто исполнит главную роль в ленте, пока неясно. Известно, что в игровом ремейке Моану сыграет не Аулии Кравальо, которая подарила голос персонажу в мультфильме (и сделает это же в сиквеле).
Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.