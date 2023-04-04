Disney снимет ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном в главной роли

В ролике актер упомянул о важности оригинальной картины для своей семьи. «Я с гордостью ношу эту культуру на своей коже и в своей душе, и возможность вновь воссоединиться с Мауи, вдохновленным духом моего покойного деда, верховного вождя Питера Майвиа, очень глубоко меня трогает», — сказал он.