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Disney снимет ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:18

Disney снимет игровой ремейк мультфильма «Моана». Об этом рассказал Дуэйн Джонсон в анонсирующем видео со своими дочерьми.

В ролике актер упомянул о важности оригинальной картины для своей семьи. «Я с гордостью ношу эту культуру на своей коже и в своей душе, и возможность вновь воссоединиться с Мауи, вдохновленным духом моего покойного деда, верховного вождя Питера Майвиа, очень глубоко меня трогает», — сказал он.

Джонсон вернется к роли Мауи. Он также выступит одним из исполнительных продюсеров грядущей ленты.

Пока фильм находится на ранней стадии разработки. Дата его выхода неизвестна. «Моана» пополнит список игровых ремейков Disney: в следующем месяце состоится релиз «Русалочки» с Халле Бейли в роли Ариэль, а позже выйдет ремейк «Питера Пэна». Студия также работает над «Лило и Стичем», «Геркулесом», «Бэмби», «Белоснежкой», «Горбуном из Нотр-Дама» и другими лентами.

Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.

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