Вышел тизер мультфильма «Моана 2»

Компания Disney опубликовала тизер нового мультфильма «Моана 2» — сиквела приключенческого мюзикла 2016 года. Премьера состоится 27 ноября 2024 года.
«После того, как Моана слышит неожиданный зов своих предков, она отправляется в путешествие в дальние края Океании, опасные и неизведанные воды, где ей придется столкнуться с ранее невиданными приключениями», — говорится в описании ролика.
Режиссером новой части выступил Дэйв Деррик Дж., в качестве аниматора работавший над мультфильмами «Мегамозг», «Как приручить дракона», ремейком «Короля льва» и первой «Моаной». Музыку для проекта напишут лауреаты «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Беар.
В апреле 2023-го стало известно, что Disney готовит игровой ремейк мультфильма «Моана». Об этом рассказал Дуэйн Джонсон со своими дочерьми в анонсирующем видео. О дате премьеры проекта до сих пор не сообщалось.
Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.