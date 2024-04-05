Джозеф Гатт из «Игры престолов» подал в суд на власти Лос-Анджелеса из‑за обвинений в педофилии

В 2022 году артиста арестовали и обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Позднее обвинения были сняты. Как утверждает в новом иске Гатт, они изначально были вызваны действиями «одержимой» 16-летней фанатки. Актер настаивает, что не знал подростка и никогда с ней не встречался.