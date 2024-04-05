Джозеф Гатт из «Игры престолов» подал в суд на власти Лос-Анджелеса из‑за обвинений в педофилии

Британский актер Джозеф Гатт, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Дамбо», подал в суд на окружного прокурора Лос-Анджелеса из‑за того, что его заклеймили «серийным педофилом». Об этом сообщил Independent.
Гатт потребовал компенсацию в 40 млн долларов от прокурора Джорджа Гаскона, его заместителя Анджелы Брансон, детектива полиции Деноса Амарантоса и властей Лос-Анджелеса и за то, что против него выдвинули «абослютно безосновательные» обвинения.
В 2022 году артиста арестовали и обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Позднее обвинения были сняты. Как утверждает в новом иске Гатт, они изначально были вызваны действиями «одержимой» 16-летней фанатки. Актер настаивает, что не знал подростка и никогда с ней не встречался.
В 2020 году друг девушки заказал у Гатта видеообращение, с помощью которого актер поздравил поклонницу с днем рождения. После него девочка неоднократно отправляла сообщения актеру в соцсетях — он отвечал на них, по собственным словам, «полностью адекватно и в соответствии с типичными разговорами знаменитостей с фанатами».
Гатт утверждает, что девушка сфабриковала сообщения, которые якобы носили «сексуальный характер и были чистой фантазией». Они включали изображение актера в обнаженном виде, которое было взято из сериала «Банши».
По словам Гатта, правоохранители не допросили его поклонницу сразу после ее жалобы. Разговор с девушкой состоялся только тогда, когда артист уже был арестован, официально обвинен в преступлении и «публично заклеймен как серийный педофил».
«Проваленное уголовное расследование», как заявил в иске Гатт, привело к тому, что он столкнулся с «шокирующим и преднамеренным разрушением актерской карьеры и личной репутации». По мнению артиста, это произошло в частности из‑за «личных предубеждений и враждебности» Брансон на базе политических разногласий.
Обвинения против Гатта были сняты в ходе судебного разбирательства спустя 20 месяцев после начала расследования. К этому моменту, как заявили адвокаты Гатта, актер уже потерпел огромный репутационный ущерб.