Актера Джозефа Гатта из «Игры престолов» арестовали за сексуальную переписку с несовершеннолетними

Британского актера Джозефа Гатта, известного по ролям в «Игре престолов» и фильме «Дамбо», арестовали в США за сексуальную переписку с несовершеннолетними. Об этом сообщил Independent.

По информации издания, Гатт обменивался откровенными онлайн-сообщениями с несовершеннолетним жителем другого штата. СМИ не сообщает, был ли актер вовлечен в переписку с юношей или с девушкой.

Департамент полиции Лос-Анджелеса получил информацию о предполагаемом преступлении артиста и выдал ордер на обыск в его доме. После этого Гатта взяли под стражу. Оказалось, что актера подозревали в аналогичном правонарушении и ранее.

12 апреля власти обратились к общественности и объявили об аресте артиста за «связь с несовершеннолетней в целях совершения сексуального преступления». Полицейские призвали других жертв Гатта, если таковые имеются, связаться с ними.

Сам актер назвал обвинения в свой адрес «абсолютно ужасающими и полностью неправдивыми». Он отметил, что в полной мере сотрудничает с правоохранителями, чтобы выяснить правду, и с нетерпением ждет, когда его честное имя будет очищено.