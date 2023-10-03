Звезда «Игры престолов» Джозеф Гатт предстал перед судом после обвинений в домогательствах к ребенку

Британский актер Джозеф Гатт, известный по сериалу «Игры престолов» и фильму «Дамбо», предстал перед судом в связи с обвинениями в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщил NME.
Артиста арестовали в апреле 2022 года после того, как он якобы отправлял сообщения сексуального характера ребенку. Гатта обвинили в сексуальном преступлении, а также в незаконном хранении оружия.
В суде Гатт появился вместе со своей девушкой Мерси Малик. Решение по делу актера пока не вынесли, следующее слушание назначили на 4 декабря. Для продвижения дела вперед, как отметил прокурор Майкл Ферн, «необходимы дополнительные доказательства».
Дело Гатта рассматривает суд Лос-Анджелеса. Тем не менее, предполагаемое преступление актер совершил за пределами штата Калифорния. Гатт не признает вину ни по одному из пунктов обвинения.
Он вышел на свободу из‑под ареста под залог в 5 тыс. долларов. После этого он назвал обвинения в свой адрес «абсолютно ужасающими и совершенно не соответствующими действительности». Актер заявил, что намерен восстановить свое доброе имя и полностью сотрудничает с полицией.