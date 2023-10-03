Звезда «Игры престолов» Джозеф Гатт предстал перед судом после обвинений в домогательствах к ребенку

Он вышел на свободу из‑под ареста под залог в 5 тыс. долларов. После этого он назвал обвинения в свой адрес «абсолютно ужасающими и совершенно не соответствующими действительности». Актер заявил, что намерен восстановить свое доброе имя и полностью сотрудничает с полицией.