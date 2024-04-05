Арестован еще один фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

Сегодня в 17:36
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд арестовал до 22 мая одиннадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Мухаммада Зоира Шарипзоду. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В сообщении пресс-службы судов Шарипзоду называют участником подготовки теракта. В чем именно заключалось его участие, не уточняется.

Уроженцу Таджикистана Шарипзоде вменяют пункт «б» части 3 статьи 205 УК (террористический акт, повлекший смерть людей). Ему грозит срок от 15 лет вплоть до пожизненного.

Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» — Якубджони Юсуфзода — был арестован 1 апреля. По версии следствия, он за несколько дней до атаки перечислил деньги на проживание для террористов. А после теракта мужчина сделал еще один денежный перевод одному из исполнителей, утверждает СК.

Накануне ФСБ сообщила о задержании еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Двух иностранцев и гражданина России («выходцы из Центрально-Азиатского региона») задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. По версии ФСБ, двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт подготовили радикальные исламисты, однако тот был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. Украинская сторона отрицает причастность к атаке.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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