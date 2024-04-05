Арестован еще один фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

Накануне ФСБ сообщила о задержании еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Двух иностранцев и гражданина России («выходцы из Центрально-Азиатского региона») задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. По версии ФСБ, двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.