Джонатан Нолан заявил, что хочет закончить «Мир Дикого Запада», несмотря на закрытие сериала

«Когда ты рассказываешь историю, важно понимать, что ты получаешь столько времени, сколько получаешь, — иногда столько, сколько хочешь, иногда нет. Я чертовски горжусь тем, что мы сделали. Это был необыкновенный опыт. Я думаю, было бы ошибкой оглядываться назад и испытывать только сожаление по поводу того, как все закончилось. Но желание довести дело до конца есть», — прокомментировал Джонатан.