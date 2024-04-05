Джонатан Нолан заявил, что хочет закончить «Мир Дикого Запада», несмотря на закрытие сериала

Создатель «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан хочет найти способ привести сюжет сериала к логическому завершению, несмотря на закрытие проекта в 2022 году. Об этом шоураннер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
По словам Нолана, решение HBO закрыть сериал после четырех сезонов оставило некоторые сюжетные линии незаконченными. Вместе со своей женой Лизой Джой продюсер стремится завершить историю.
«Когда ты рассказываешь историю, важно понимать, что ты получаешь столько времени, сколько получаешь, — иногда столько, сколько хочешь, иногда нет. Я чертовски горжусь тем, что мы сделали. Это был необыкновенный опыт. Я думаю, было бы ошибкой оглядываться назад и испытывать только сожаление по поводу того, как все закончилось. Но желание довести дело до конца есть», — прокомментировал Джонатан.
Многие зрители, а также сценаристы шоу выражали свое сожаление из‑за окончания сериала, а исполнительница главной роли в шоу Эван Рейчел Вуд призналась, что преждевременное закрытие проекта «по-прежнему не дает ей спать по ночам».
В данный момент брат создателя «Оппенгеймера» готовится к премьере своего сериала по игре Fallout для студии Amazon. Главные роли в «Фоллауте» исполняют Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Кселия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.
События шоу развернутся в 2296 году, когда одной из главных героинь шоу, девушке Люси, предстоит впервые выбраться из подземного убежища для ультрабогатых американцев, чтобы отправиться в спасательную миссию. На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, девушка сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами и множеством негодяев, а также двумя другими героями, солдатами «Братства стали».
«Мир Дикого Запада», созданный по мотивам одноименного фильма 1973 года, закрыли в 2022 году на фоне спада его популярности. Сериал рассказывал о футуристическом парке развлечений, в котором развлечением для посетителей служили андроиды, которым стирали память после каждой смерти от рук клиента. Со временем, однако, оказывается, что некоторые роботы сохраняют воспоминания о пережитом и стремятся выбраться из проклятой петли.