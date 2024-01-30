Эван Рейчел Вуд заявила, что отмена сериала «Мир Дикого Запада» не дает ей спать по ночам

Американская актриса Эван Рейчел Вуд прокомментировала закрытие сериала «Мир Дикого Запада», который не получил запланированного финального пятого сезона. В интервью с The Hollywood Reporter она назвалаотмену шоу «ужасной».
Вуд призналась, что была очень расстроена из‑за решения HBO. Она отметила, что создатели шоу знали, чем оно закончится, но не рассказывали артистам. «Мы все были на иголках, ожидая увидеть и услышать, к чему все приведет», — сказала Вуд.
Актриса заявила, что не узнать о концовке той истории, которая при ее участии создавалась почти десять лет, было ужасно. Тем более что авторы проекта отказались раскрыть свои замыслы даже после отмены сериала.
«Думаю, это потому что, может быть, каким‑то образом, в каком‑то виде мы еще закончим его, но я еще об этом не знаю. И это по-прежнему не дает мне спать по ночам», — добавила Вуд.
Ранее коллега актрисы Джеймс Марсден назвал закрытие «Мира Дикого Запада» разочарованием. С ним согласился и Люк Хемсворт.