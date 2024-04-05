Блогерку, «пощекотавшую» Родину-мать, приговорили к принудительным работам

Волгоградский областной суд приговорил к 10 месяцам принудительных работ блогерку из Самары Алену Агафонову, которая «пощекотала» грудь «Родины-матери». Об этом сообщает V1.RU.
Ее признали виновной в «реабилитации нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК, максимальное наказание — 5 лет лишения свободы). Дело рассмотрели в особом порядке, так как Агафонова полностью признала вину и согласилась с обвинением.
Еще девушке на два года запретили заниматься блогерством. С нее также будут удерживать 10% заработка в доход государства.
Агафонову задержали в Москве в феврале в одном из аэропортов по прилете из‑за границы. Блогерка сняла видео, на котором «щекочет» Родину-мать, в июле 2023 года. Тогда в отношении нее возбудили уголовное дело по другой статье — об осквернении мест захоронения, по ней блогерке грозило до двух месяцев ареста.
Узнав о деле, девушка принесла «глубочайшие извинения», объяснив свой поступок тем, что «сглупила». «Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. <…> Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.