В Москве задержали блогерку, «пощекотавшую» Родину-мать за грудь. Ей грозит до пяти лет колонии

Полгода никаких новостей о продвижении ее уголовного дела не было. Затем в СК заявили, что девушка покинула страну, чтобы скрыться от следствия. Судя по ее инстаграму*, в последнее время она была на Шри-Ланке. После задержания в одном из московских аэропортов по прилете блогерку доставили в Волгоград.