В Москве задержали блогерку, «пощекотавшую» Родину-мать за грудь. Ей грозит до пяти лет колонии

Блогерку Алену Агафонову из Самары, «пощекатавшую» статую Родины-матери за грудь, задержали в одном из московских аэропортов по прилете из‑за границы. Об этом сообщает следственное управление СКР по Волгограду.
На девушку завели уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма, совершенной с помощью интернета (часть 4 статьи 354.1 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
Агафонова сняла видео, на котором «щекочет» Родину-мать, в июле 2023 года. Тогда в отношении нее возбудили уголовное дело по другой статье — об осквернении мест захоронения, по ней блогерке грозило до двух месяцев ареста.
Узнав о деле, девушка принесла «глубочайшие извинения», объяснив свой поступок тем, что «сглупила». «Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. <…> Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.
Полгода никаких новостей о продвижении ее уголовного дела не было. Затем в СК заявили, что девушка покинула страну, чтобы скрыться от следствия. Судя по ее инстаграму*, в последнее время она была на Шри-Ланке. После задержания в одном из московских аэропортов по прилете блогерку доставили в Волгоград.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.