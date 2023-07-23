Блогерка стала фигуранткой уголовного дела из‑за видео с монументом «Родина-мать зовет!»

Агафонова в комментарии «Газете.Ru» принесла «глубочайшие извинения» и объяснила публикацию тем, что «сглупила». «Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. <…> Впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.