Блогерка стала фигуранткой уголовного дела из‑за видео с монументом «Родина-мать зовет!»

Блогерка из Самары Алена Агафонова стала фигуранткой уголовного дела из‑за видео с монументом «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Прокуратура Волгоградской области контролирует предварительное расследование дела по статье об осквернении мест захоронения.
Местная прокуратура считает, что самарчанка Агафонова совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия». Блогерка опубликовала в своих инстаграм*-сторис ролик, где она двигает пальцем на фоне груди памятника и будто бы трогает ее. Видео распространилось в сети, его в том числе выкладывал Z-блогер Александр Талипов.
Агафонова в комментарии «Газете.Ru» принесла «глубочайшие извинения» и объяснила публикацию тем, что «сглупила». «Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. <…> Впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.
В феврале 2023 года блогерку Полину Фейс (Полину Моругину) отправили на принудительное лечение. Против нее было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих из‑за обнаженной фотографии на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. На нем девушка без одежды, но в босоножках на каблуках стоит на фоне храма.