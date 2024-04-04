В Белгородской области освободили выпускников школ от сдачи ОГЭ и ЕГЭ

В Белгородской области выпускников школ приграничных территорий освободили от сдачи итоговых экзаменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«Приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу», — заявил он.
По словам Гладкова, учеников девятых классов могут аттестовать по текущей успеваемости, а выпускники одиннадцатых классов смогут поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ.
«Кто‑то соглашается с этим форматом, кто‑то сдает сам. Но у наших детей появляется выбор», — отметил он.
С конца 2023 года Белгород подвергается регулярным обстрелам. С 29 декабря 2023 года по 21 февраля 2024-го обстрелами были повреждены 1750 жилых помещений, отмечал мэр города. Самая серьезная атака произошла 30 декабря, от нее погибли 25 человек, 107 были ранены. В городе для защиты от ракет и дронов установлены модульные укрытия.
Белгород начал подвергаться обстрелам спустя несколько месяцев после начала военной операции, но до декабря 2023 года они были не столь регулярны. А прошлой весной на город «нештатно сошли» две фугасные бомбы с самолетов российского Минобороны.