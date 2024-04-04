В Белгородской области освободили выпускников школ от сдачи ОГЭ и ЕГЭ

С конца 2023 года Белгород подвергается регулярным обстрелам. С 29 декабря 2023 года по 21 февраля 2024-го обстрелами были повреждены 1750 жилых помещений, отмечал мэр города. Самая серьезная атака произошла 30 декабря, от нее погибли 25 человек, 107 были ранены. В городе для защиты от ракет и дронов установлены модульные укрытия.